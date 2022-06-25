АТОР: Визовые центры Греции в РФ продолжат работать в обычном режиме

Представители туристической отрасли также рассказали информационному агентству о том, что до этого планировалось обновить систему, что должно было занять несколько дней. При этом отмечается, что спрос на визы в Грецию среди россиян остается на достаточно высоком уровне.

Ранее СМИ сообщили, что с 27 июня россияне не смогут подать документы на получение визы в Грецию.