АТОР: Визовые центры Греции в РФ продолжат работать в обычном режиме

Визовые центры Греции в России продолжат работать в обычном режиме. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

При этом отмечается, что техническая остановка приема документов на визы отменяется.

По информации «РИА Новостей», 25 июня туроператоры получили письмо, в котором сообщалось об отзыве генконсульством Греции распоряжения о приостановке работы из-за технических проблем.

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Представители туристической отрасли также рассказали информационному агентству о том, что до этого планировалось обновить систему, что должно было занять несколько дней. При этом отмечается, что спрос на визы в Грецию среди россиян остается на достаточно высоком уровне.

Ранее СМИ сообщили, что с 27 июня россияне не смогут подать документы на получение визы в Грецию.

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