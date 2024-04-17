АТОР: Почти 2,5 тысячи россиян ожидают рейсы из ОАЭ

Около 2,5 тысячи россиян ожидают свои рейсы из ОАЭ, отложенные из-за ливней. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с РИА Новости.

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По словам собеседницы агентства, рейсы ожидают почти половина от среднего ежедневного объема россиян, летающих в ОАЭ из разных городов.

«Пассажирам... предложено размещение и питание. Туристы не страдают. Надеемся, что завтра все восстановится», — подчеркнула Ломидзе.

Ранее на ОАЭ обрушились сильные дожди, напоминает РЕН ТВ. Из-за непогоды в Дубае перекрыли дороги и отменили ряд авиарейсов.

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ФОТО: НСН
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