АТОР: В Краснодарском крае отдых по системе «всё включено» стоит от 150 тысяч рублей
Самый дорогой в России отдых по системе «всё включено» - в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Так, семье из трёх человек, желающей в июле в течение 10 дней отдохнуть в четырёхзвездочном отеле на кубанских курортах, следует приготовить минимум 150 тысяч рублей без учёта дорожных расходов. При этом коммерческий директор Национального туроператора «Алеан» Оксана Булах утверждает, что это дешевле, чем В Турции, даже с учётом авиаперелёта.
По информации туроператора «Мультитур», в Сочи варианты «всё включено» можно найти от 12,7 тысячи рублей в сутки, а самые дорогие предложения в Геленджике - 25 тысяч рублей за суточное пребывание в двухместном номере. Туроператор «Русский Экспресс» отметил, что в Анапе минимальная стоимость отдыха по системе «всё включено» - 11 тысяч рублей в сутки.
Самый дешёвый отдых по системе «всё включено» - в Крыму. По данным компании «Алеан», двоим взрослым и ребёнку номер в четырёхзвездочном отеле в Ялте обойдётся минимум в 138 тысяч рублей за семь ночей, а восемь дней в трёхзвездочном парк-отеле «Романова» стоит ещё меньше — от 93 тысяч рублей.
Ранее вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил, что недельный отдых на двух человек летом в Турции обойдётся россиянам в среднем в 150—200 тысяч рублей, сообщает RT.
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