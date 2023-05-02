АТОР: В Египте подорожает стоимость посещения пирамид

В сообщении говорится, что всего повышение затронет 33 объекта. Например, цены на билеты в Долины царей и цариц в Луксоре вырастут с 260 до 400 египетских фунтов(примерно одна тысяча рублей по курсу ЦБ РФ).

Основное повышение запланировано с 1 июня. Так, стоимость билета в Египетский музей в Каире при самостоятельном посещении вырастет до 300 фунтов (777 рублей), а осмотр гробницы Тутанхамона или входной билет на территорию Пирамид Гиза обойдётся в 360 фунтов (930 рублей .)

Также на 30% подорожают посещение Карнакского (300 фунтов) и Луксорского (260 фунтов) храмов. А самыми дорогими станут экскурсии на скальную усыпальницу Нефертари в долине цариц (1600 фунтов) и в храм Сети I (1400 фунтов).

В Высшем совете древностей Египта объяснили, что повышение цен связано «с необходимостью продолжения раскопок и реставрации памятников», а также с девальвацией курса египетского фунта по отношению к американскому доллару. Уточняется, что рост стоимости затронет только самостоятельное посещение достопримечательностей.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что стоимость летнего отдыха в России выросла до 30% за год, сообщает RT.

