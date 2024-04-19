АТОР: туры в Стамбул на майские праздники стоят от 95 тысяч рублей
Стоимость путешествия в крупнейший город Турции Стамбул на майские праздники стартует от 95 тысяч рублей на двоих. Такие данные приводит Ассоциации туроператоров России (АТОР).
За эту сумму россиянам предлагают четыре ночи в четырехзвездочном отеле или пять в гостинице с тремя звездами.
По данным АТОР, стоимость поездки в Стамбул на майские праздники может доходить до 220 тысяч рублей на двоих.
Ранее в ассоциации сообщили, что россияне раскупили почти все места в отелях на курортах Кавказских Минеральных Вод и Дагестана на летний сезон. Активное бронирование мест началось с зимы, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru