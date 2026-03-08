Россия заняла восьмое место по объему ВВП в долларах в 2025 году

Объём российского ВВП составил 213,5 трлн рублей, что в долларовом выражении равно примерно 2,556 трлн долларов. Это позволило России занять восьмое место в мировом рейтинге.

Россия опередила Италию с показателем 2,553 трлн долларов и Канаду с 2,35 трлн долларов. В последний раз РФ входила в топ-10 по ВВП в 2022 году.

Первое место сохранили США с экономикой в 30,8 трлн долларов. На втором — Китай (19,8 трлн), на третьем — Германия (5,05 трлн). Япония на четвёртом (4,4 трлн), Индия на пятом (около 3,9 трлн). На шестом и седьмом Великобритания и Франция соответственно.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ВВП России за три года вырос более чем на 10%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».