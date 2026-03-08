Лыжнице Крупицкой отказали в нейтральном статусе FIS

По словам Крупицкой, она очень хотела выступить на этапах Кубка мира и проверить себя на международной арене. Однако 3 марта она получила официальный отказ в нейтральном статусе, при этом FIS не указала никаких причин такого решения. Заявка была оплачена, после чего, федерация обязана рассмотреть документы в течение 30 дней и в случае отказа обосновать его. Крупицкая подчеркнула, что сроки уже были превышены, и она даже начала подозревать, что деньги могли уйти мошенникам, поскольку долгое время никакого ответа вообще не поступало.

«Это нарушение моих прав, ведь они обязаны назвать причину отказа», - заявила она.

Отказ пришёл уже после окончания ключевых этапов сезона и на фоне того, что нейтральный статус ранее получили лишь единичные российские лыжники, включая Дарью Непряеву.

Евгения добавила, что следит за выступлениями Непряевой, радуется её успехам и болеет за неё.



На ОИ-2026 в Италии результат Непряевой в олимпийском марафоне был аннулирован из-за того, что россиянка по ошибке заехала не в свой бокс на пит-стопе и надела лыжи, предназначенные для немецкой лыжницы Катарины Хенниг, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».