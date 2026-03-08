Лыжнице Крупицкой отказали в нейтральном статусе FIS
Российской лыжнице Евгении Крупицкой отказали в нейтральном статусе FIS. Об этом сама победительница марафона чемпионата России рассказала в эфире программы «Лыжная страна» на «Матч ТВ».
По словам Крупицкой, она очень хотела выступить на этапах Кубка мира и проверить себя на международной арене. Однако 3 марта она получила официальный отказ в нейтральном статусе, при этом FIS не указала никаких причин такого решения. Заявка была оплачена, после чего, федерация обязана рассмотреть документы в течение 30 дней и в случае отказа обосновать его. Крупицкая подчеркнула, что сроки уже были превышены, и она даже начала подозревать, что деньги могли уйти мошенникам, поскольку долгое время никакого ответа вообще не поступало.
«Это нарушение моих прав, ведь они обязаны назвать причину отказа», - заявила она.
Отказ пришёл уже после окончания ключевых этапов сезона и на фоне того, что нейтральный статус ранее получили лишь единичные российские лыжники, включая Дарью Непряеву.
Евгения добавила, что следит за выступлениями Непряевой, радуется её успехам и болеет за неё.
На ОИ-2026 в Италии результат Непряевой в олимпийском марафоне был аннулирован из-за того, что россиянка по ошибке заехала не в свой бокс на пит-стопе и надела лыжи, предназначенные для немецкой лыжницы Катарины Хенниг, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- У блогерши Лерчек нашли рак
- Российская теннисистка Андреева вышла в третий круг «Мастерса» в США
- Россия заняла восьмое место по объему ВВП в долларах в 2025 году
- Лыжнице Крупицкой отказали в нейтральном статусе FIS
- Марк Варшавер раскритиковал идею возврата денег за непонравившиеся спектакли
- Совет экспертов ИРИ определил кандидата на пост верховного лидера
- Хоккеист Кучеров стал первым россиянином со 100 очками в сезоне НХЛ
- МО: ВС РФ поразили места запуска ударных БПЛА ВСУ
- ЕМИСС: В РФ средняя зарплата выросла на 40 тысяч рублей за месяц
- СМИ: В Норвегии полиция ищет устроивших взрыв у посольства США в Осло