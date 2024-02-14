АТОР: Туры на Занзибар обойдутся россиянам от 210 тысяч рублей на двоих

Туры на Занзибар обойдутся россиянам от 210 тысяч рублей на двоих в феврале-марте, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в эту сумму входит перелет и размещение в трехзвездочном отеле. А туры с размещением в пятизвездочных отелях, работающих по системе «все включено», обойдутся дороже - от 482 тысяч рублей.

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В АТОР советуют бронировать туры заранее - многие отели предлагают скидки до 20%, если забронировать номер за 60 и более дней до даты путешествия.

Власти Занзибара планируют открыть отели, работающие по системе all inclusive, только для российских туристов, передает Aif.ru со ссылкой на пресс-службу администрации президента Мохаммеда Мансура. Он отметил, что в стране по плану откроется как минимум десять таких гостиниц. Глава государства рассказал, что пандемия принесла стране российских туристов, теперь их хотят привлекать дополнительно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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