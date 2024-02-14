АТОР: Туры на Занзибар обойдутся россиянам от 210 тысяч рублей на двоих

Туры на Занзибар обойдутся россиянам от 210 тысяч рублей на двоих в феврале-марте, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в эту сумму входит перелет и размещение в трехзвездочном отеле. А туры с размещением в пятизвездочных отелях, работающих по системе «все включено», обойдутся дороже - от 482 тысяч рублей.