АТОР: Туры на Занзибар обойдутся россиянам от 210 тысяч рублей на двоих
Туры на Занзибар обойдутся россиянам от 210 тысяч рублей на двоих в феврале-марте, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что в эту сумму входит перелет и размещение в трехзвездочном отеле. А туры с размещением в пятизвездочных отелях, работающих по системе «все включено», обойдутся дороже - от 482 тысяч рублей.
В АТОР советуют бронировать туры заранее - многие отели предлагают скидки до 20%, если забронировать номер за 60 и более дней до даты путешествия.
Власти Занзибара планируют открыть отели, работающие по системе all inclusive, только для российских туристов, передает Aif.ru со ссылкой на пресс-службу администрации президента Мохаммеда Мансура. Он отметил, что в стране по плану откроется как минимум десять таких гостиниц. Глава государства рассказал, что пандемия принесла стране российских туристов, теперь их хотят привлекать дополнительно, передает «Радиоточка НСН».
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