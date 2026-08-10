Генпрокуратура выступила за снятие «Яблока» с выборов в Госдуму
Генеральная прокуратура РФ выступила за снятие партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе рассмотрения соответствующего иска в Верховном суде прокурор среди оснований для снятия назвал получение иностранного финансирования и нарушение законодательства о борьбе с экстремизмом.
«Мы считаем, что есть все основания для удовлетворения иска... и просим снять «Яблоко» с выборов», - сказал он.
Ранее представитель Центризбиркома заявил в суде, что Росфинмониторинг подтвердил иностранное финансирование кандидатов от «Яблока», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минобороны сообщило об уничтожении 215 украинских дронов
- В Саратове пьяный горе-капитан направил катер на купающихся людей
- Минченко оценил шансы «Яблока» обжаловать снятие с выборов
- СМИ: В России упразднили более сотни опустевших деревень
- Пловец Бородин завоевал золото на чемпионате Европы в Париже
- «Цифровой фастфуд»: Zivert рассказала, когда нейросети вредят музыке
- Верховный суд снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму
- В Wildberries опровергли фейки о продаже сгоревших товаров на AliExpress
- Путин заявил о необходимости пройти между Сциллой и Харибдой
- «Зиму не переживет»: В РФ оценили анонсированные Зеленским новые операции