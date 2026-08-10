Генпрокуратура выступила за снятие «Яблока» с выборов в Госдуму

В ходе рассмотрения соответствующего иска в Верховном суде прокурор среди оснований для снятия назвал получение иностранного финансирования и нарушение законодательства о борьбе с экстремизмом.

«Мы считаем, что есть все основания для удовлетворения иска... и просим снять «Яблоко» с выборов», - сказал он.

Ранее представитель Центризбиркома заявил в суде, что Росфинмониторинг подтвердил иностранное финансирование кандидатов от «Яблока», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».