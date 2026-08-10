Генпрокуратура выступила за снятие «Яблока» с выборов в Госдуму

Генеральная прокуратура РФ выступила за снятие партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.

Партии «Яблоко» разрешили использовать песню «Пусть всегда будет солнце»

В ходе рассмотрения соответствующего иска в Верховном суде прокурор среди оснований для снятия назвал получение иностранного финансирования и нарушение законодательства о борьбе с экстремизмом.

«Мы считаем, что есть все основания для удовлетворения иска... и просим снять «Яблоко» с выборов», - сказал он.

Ранее представитель Центризбиркома заявил в суде, что Росфинмониторинг подтвердил иностранное финансирование кандидатов от «Яблока», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ТЕГИ:ВыборыВерховный Суд РФПартия "яблоко"Генпрокуратура Рф

Горячие новости

Все новости

партнеры