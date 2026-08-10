Росфинмониторинг подтвердил иностранное финансирование кандидатов от «Яблока»

В ходе рассмотрения в Верховном суде иска партии «Родина» об отмене регистрации федерального списка кандидатов от «Яблока» он указал, что соответствующий запрос был направлен в органы финансового мониторинга, которые подтвердили информацию, что в составе федерального списка партии и среди контрагентов «есть лица, получавшие денежные средства из иностранных источников».

Также представитель ЦИК подтвердил, что при проведении политической агитации «Яблоком» были нарушены авторские права, но оставил этот вопрос на усмотрение суда.

«Среди доводов истца заслуживают внимания доводы об интеллектуальной собственности, что является основанием для отмены регистрации, но мы последнее слово оставляем за судом», - отметил он.

Ранее сын композитора Аркадия Островского Михаил разрешил партии «Яблоко» использовать песню «Пусть всегда будет солнце», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

