Путин призвал навести порядок в сфере транспортных перевозок
Безопасность перевозок в сфере общественного транспорта крайне важна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе заседания президиума Госсовета по развитию общественного транспорта он указал, что есть ещё «немало недобросовестных или даже полукриминальных структур», извлекающих прибыль путём снижения безопасности.
«Здесь нужно обязательно наводить порядок», - сказал глава государства.
Ранее руководитель федерации автовладельцев России Сергей Канаев заявил «Радиоточке НСН», что для снижения статистики ДТП следует запретить перемещение велокурьеров как по тротуарам, так и по дорогам с высоким скоростным режимом.
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