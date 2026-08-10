Путин призвал навести порядок в сфере транспортных перевозок

Безопасность перевозок в сфере общественного транспорта крайне важна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В России вводят стандарт для билетов на общественный транспорт

В ходе заседания президиума Госсовета по развитию общественного транспорта он указал, что есть ещё «немало недобросовестных или даже полукриминальных структур», извлекающих прибыль путём снижения безопасности.

«Здесь нужно обязательно наводить порядок», - сказал глава государства.

Ранее руководитель федерации автовладельцев России Сергей Канаев заявил «Радиоточке НСН», что для снижения статистики ДТП следует запретить перемещение велокурьеров как по тротуарам, так и по дорогам с высоким скоростным режимом.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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