Минтранс предложил перевести общественный транспорт в РФ на регулируемые тарифы

На заседании президиума Госсовета он отметил, что стоимость проезда в более чем 40% общественного транспорта в России сейчас определяют сами перевозчики, основная цель которых - получение прибыли.

«Поэтому возникает экономия на качестве и льготах... выбираются «маршрутки»: минимум удобств для пассажиров, оплата только наличными и как следствие - отсутствие контроля, а значит, претензии граждан», - сказал министр.

По его словам, решить эту проблему поможет переход общественного транспорта на регулируемые тарифы. В этом случае параметры движения, такие как регулярность, время работы, классы транспортных средств, будет определять заказчик в лице региона или города.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал навести порядок в сфере транспортных перевозок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».