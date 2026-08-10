Минтранс предложил перевести общественный транспорт в РФ на регулируемые тарифы
Общественный транспорт в России следует перевести на регулируемые тарифы. Как пишет RT, об этом заявил глава министерства транспорта Андрей Никитин.
На заседании президиума Госсовета он отметил, что стоимость проезда в более чем 40% общественного транспорта в России сейчас определяют сами перевозчики, основная цель которых - получение прибыли.
«Поэтому возникает экономия на качестве и льготах... выбираются «маршрутки»: минимум удобств для пассажиров, оплата только наличными и как следствие - отсутствие контроля, а значит, претензии граждан», - сказал министр.
По его словам, решить эту проблему поможет переход общественного транспорта на регулируемые тарифы. В этом случае параметры движения, такие как регулярность, время работы, классы транспортных средств, будет определять заказчик в лице региона или города.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал навести порядок в сфере транспортных перевозок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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