АТОР: Турция может потерять 3 млн российских туристов

Турецкие курорты могут лишиться трех миллионов туристов из РФ, говорится в публикации на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В 2023 году Турцию могут посетить только три миллиона россиян, отметил координатор Pegas Touristik по странам СНГ Орхан Санджар. Он уточнил, что власти республики рассчитывали на шесть миллионов гостей.

Причиной назван рост цен на отдых в Турции. Из-за этого россияне переориентируются на другие направления - Египет, Мальдивы, Таиланд и ОАЭ, сказано в материале.

В АТОР ранее сообщили РИА Новости, что в рамках акции раннего бронирования российские туроператоры реализовали до 40% всего летнего ассортимента Турции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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