АТОР: Туроператоры продали 70% всех зарубежных туров на майские праздники

Среди лидеров по продажам он выделил Турцию. Мурадян отметил, что на майские праздники приходятся всего 5% продаж от летнего сезона.

Россияне массово бронируют организованные туры на майские праздники по всем направлениям, объем продаж вырос почти на 80% по сравнению с 2024 годом, сообщило ранее Агентства городских новостей «Москва» со ссылкой на сервис «Слетать.ру».

На майские праздники россияне традиционно путешествуют по России, посещая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и города "Золотого кольца", рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин «Радиоточке НСН».

