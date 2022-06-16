АТОР: Спрос на туры в Турцию сильно превысил предложение
Спрос на туры в Турцию сильно превышает предложение. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В связи с этим, по словам представителей организации, зафиксирован дефицит туров на ближайшие даты. Так, отмечается, что сейчас купить туры в Анталью с вылетом через два-три дня невозможно даже из Москвы. Наибольший дефицит туров наблюдается на эгейское направление.
При этом, по данным АТОР, ситуация решается с помощью количественного и географического расширения существенно ограниченной ранее перевозки российских авиакомпаний в Турцию. Например, у всех ведущих туроператоров по республике уже появились блоки мест на новых чартерных рейсах из Новосибирска и Красноярска, Нижнего Новгорода в Анталью, а также из Екатеринбурга и Уфы в Даламан.
К тому же в конце июня ожидаются допперелеты из Самары в Даламан и Анталью и из Сочи в Анталью. По мнению представителей АТОР, это позволит разгрузить столичные аэропорты, в которые прибывают иностранные туристы для дальнейшей поездки в Турцию.
В то же время, несмотря на положительные тренды по авиаперевозкам, туроператоры все равно настоятельно рекомендуют гражданам заранее планировать отдых в Турции - как минимум за две недели до вылета.
Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что туры в Турцию для россиян могут подешеветь из-за возвращения чартерных рейсов турецкого перевозчика, но пока из некоторых городов России туда иногда приходится летать с пересадками.
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