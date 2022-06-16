АТОР: Спрос на туры в Турцию сильно превысил предложение

Спрос на туры в Турцию сильно превышает предложение. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В связи с этим, по словам представителей организации, зафиксирован дефицит туров на ближайшие даты. Так, отмечается, что сейчас купить туры в Анталью с вылетом через два-три дня невозможно даже из Москвы. Наибольший дефицит туров наблюдается на эгейское направление.

При этом, по данным АТОР, ситуация решается с помощью количественного и географического расширения существенно ограниченной ранее перевозки российских авиакомпаний в Турцию. Например, у всех ведущих туроператоров по республике уже появились блоки мест на новых чартерных рейсах из Новосибирска и Красноярска, Нижнего Новгорода в Анталью, а также из Екатеринбурга и Уфы в Даламан.

К тому же в конце июня ожидаются допперелеты из Самары в Даламан и Анталью и из Сочи в Анталью. По мнению представителей АТОР, это позволит разгрузить столичные аэропорты, в которые прибывают иностранные туристы для дальнейшей поездки в Турцию.