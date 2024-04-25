АТОР: Спрос на речные круизы по России в 2024 году вырос на 20%

Уточняется, что наибольший прирост зафиксирован в сегментах «люкс» и бюджетных теплоходах уровня трех звезд. На данный момент стоимость речных круизов на лоукостере варьируется от шести тысяч рублей в день на человека. Отдых в люксовом сегменте обойдется в 14 тысяч в день на человека. В среднем цена речного отдыха выросла на 15%.

По данным АТОР, интерес россиян к подобному виду внутреннего туризма увеличился на фоне ограничений по зарубежному отдыху.

Ранее сообщалось, что рост бронирований отелей и здравниц в Крыму на май и лето 2024 года составил 20-50% по сравнению с 2023 годом. На лето 2024 года санатории Крыма забронированы более чем на 60%, а гостиницы - на 45%, напоминает «Радиоточка НСН».

