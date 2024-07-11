АТОР: Спрос на Египет среди российских туристов за год увеличился на 25%

В этом году россияне активнее выбирают Египет для традиционного летнего отпуска, спрос на курорты этой страны вырос на 20-25% по сравнению с прошлым годом, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В отрасли отмечают, что 2024 год может стать для Египта рекордным по количеству туристов за последние несколько лет.