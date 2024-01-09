АТОР: Самый дорогой тур в 2023 году стоил 24,5 миллиона рублей

Самый дорогой тур в 2023 году стоил 24,5 миллиона рублей, речь идет о поездке в турецкую Анталью, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что на эту сумму отдыхала семья из шести человек 67 дней с апреля по июль.

Среди внутренних туров по России самым дорогим стал речной круиз по Сибири за 6,5 миллиона рублей.

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Ране стало известно, что Шри-Ланку в 2023 году посетили почти 200 тысяч россиян, это рекордный показатель за всю историю, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные управления по развитию туризма Шри-Ланки. Отмечается, что это на 106,6% больше, чем в 2022 году. Доля россиян в общем потоке туристов составила 13%.

Так, в ноябре Шри-Ланку посетили около 25 тысяч граждан России, уступив первое место Индии. Общее число туристов на азиатский остров превысило 150 тысяч человек, что является рекордом с допандемийного 2019 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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