АТОР: Самый дорогой тур в 2023 году стоил 24,5 миллиона рублей

Самый дорогой тур в 2023 году стоил 24,5 миллиона рублей, речь идет о поездке в турецкую Анталью, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что на эту сумму отдыхала семья из шести человек 67 дней с апреля по июль.

Среди внутренних туров по России самым дорогим стал речной круиз по Сибири за 6,5 миллиона рублей.