«Турции и Греции нужнее»: Самолеты-амфибии неэффективны в борьбе с российскими пожарами
Учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин сказал НСН, что в России нет крупных очищенных водоемов, подготовленных для забора воды.
В России большая часть пожаров тушится на земле, а применение самолетов Бе-200 затруднено отсутствием водоемов, заявил учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин в беседе с НСН.
Ранее стало известно, что самолеты-амфибии Бе-200 России будут тушить лесные пожары в Турции по указанию президента РФ. Бывший министр обороны Греции Панос Камменос также призвал правительство страны обратиться к России за помощью в тушении лесных пожаров на островах. По его словам, Греция сможет справиться с пожарами, если Россия предоставит самолеты-амфибии Бе-200. Куксин рассказал, почему эти самолеты не помогают в борьбе с российскими пожарами.
«Эффективность работы Бе-200 создает иллюзию, что это какое-то решающее средство для борьбы с российскими пожарами. Это не так. Это хорошие самолеты, очень опытные экипажи. Но это капля в море, если говорить о российских пожарах. Потому что у нас львиная доля пожаров тушится на земле. Для их [Бе-200] работы нужны крупные очищенные водоемы, подготовленные для забора воды, где не плавают бревна, нет лодок, достаточная глубина. У нас таких условий очень мало. Поэтому дефицита этой авиации нет. Не хватает, скорее, вертолетов для доставки людей, маленьких самолетов для патрулирования. Не хватает также обычной наземной техники и людей», - объяснил собеседник НСН.
Поэтому Россия не в ущерб себе может отправлять эту технику, например, Турции и Греции, где ландшафт в разы повышает эффективность применения Бе-200, сказал Куксин.
«А вот в Греции и Турции совсем другие условия – море и большие водоемы рядом с лесами, леса горные, куда очень трудно доставлять людей. Там эти самолеты очень эффективны. Там они встраиваются в целую систему борьбы с пожарами. Десятки таких самолетов встают в карусель-очередь, их координируют, получается, что наши самолеты там гораздо нужнее. Поэтому неплохо помочь соседям. Я в этом не вижу ничего плохого, это не в ущерб работе на наших пожарах», - заключил он.
Накануне из-за пожаров началась эвакуация жителей греческого острова Родос. Более двух тысяч человек вывезли морем, сообщает «Радиоточка НСН».
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