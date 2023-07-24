«Турции и Греции нужнее»: Самолеты-амфибии неэффективны в борьбе с российскими пожарами

«Эффективность работы Бе-200 создает иллюзию, что это какое-то решающее средство для борьбы с российскими пожарами. Это не так. Это хорошие самолеты, очень опытные экипажи. Но это капля в море, если говорить о российских пожарах. Потому что у нас львиная доля пожаров тушится на земле. Для их [Бе-200] работы нужны крупные очищенные водоемы, подготовленные для забора воды, где не плавают бревна, нет лодок, достаточная глубина. У нас таких условий очень мало. Поэтому дефицита этой авиации нет. Не хватает, скорее, вертолетов для доставки людей, маленьких самолетов для патрулирования. Не хватает также обычной наземной техники и людей», - объяснил собеседник НСН.

Поэтому Россия не в ущерб себе может отправлять эту технику, например, Турции и Греции, где ландшафт в разы повышает эффективность применения Бе-200, сказал Куксин.

«А вот в Греции и Турции совсем другие условия – море и большие водоемы рядом с лесами, леса горные, куда очень трудно доставлять людей. Там эти самолеты очень эффективны. Там они встраиваются в целую систему борьбы с пожарами. Десятки таких самолетов встают в карусель-очередь, их координируют, получается, что наши самолеты там гораздо нужнее. Поэтому неплохо помочь соседям. Я в этом не вижу ничего плохого, это не в ущерб работе на наших пожарах», - заключил он.

Накануне из-за пожаров началась эвакуация жителей греческого острова Родос. Более двух тысяч человек вывезли морем, сообщает «Радиоточка НСН».



