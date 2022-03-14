«Аэрофлот» изменил график спецрейсов из Египта и Шри-Ланки

Авиакомпания «Аэрофлот» изменила график специальных рейсов для возвращения россиян из Египта и Шри-Ланки. Об этом сообщили в организации.

Отмечается, что это связано с задержкой получения разрешений на реализацию международных рейсов.

Так, по данным компании, рейс SU6898 из Шарм-эль-Шейха планируется выполнить 15 марта в 13:00. В «Шереметьево» он прибудет в 22:15. При этом рейс из Хургады будет объединен с рейсом SU6898 из Шарм-эль-Шейха. Полет выполнят по маршруту Шарм-эль-Шейх — Хургада — Москва («Шереметьево»). Этот рейс запланирован также на 15 марта на 14:50 часов. В «Шереметьево» он прилетит в 22:15.

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Рейс SU6266 из Коломбо (Шри-Ланка) планируется выполнить 16 марта в 01:30 ночи. Прилет в «Шереметьево» запланирован на 08:15 часов утра.

К тому же пассажиры «Аэрофлота», имеющие билеты «туда-обратно» из Мале (Мальдивы) с использованным полетным сегментом из России, получат оповещение через автоматизированную систему сообщений авиакомпании о возможности перелета из Мале в Москву через Коломбо.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ЕгипетШри-ЛанкаРоссияАэрофлотШереметьево
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