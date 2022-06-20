АТОР: Российский турпоток в Турцию сократился более чем на 60%

По сравнению с маем 2019 года российский турпоток в Турцию сократился на 62,4%. Об этом говорится на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным источника, такая ситуация сложилась из-за нехватки авиарейсов.

Отмечается, что сейчас на курортах Турции наблюдается перераспределение ключевых въездных рынков. Так, на первом месте по прибытиям в страну находятся немцы: 494 тысячи визитов, что на 20% больше, чем в 2019 году. На втором месте – англичане. Они 395 тысяч раз посетили республику, что позволило увеличить показатели на 27,6%. На третьем - россияне (362 тысячи прибытий), в связи с чем сейчас только каждый десятый турист приезжает в Турцию из России.