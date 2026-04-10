Умер рэпер Afrika Bambaataa
Рэпер и диджей Afrika Bambaataa (Лэнс Тейлор) умер в США в возрасте 68 лет. Об этом сообщило Associated Press.
Отмечается, что музыкант скончался от рака простаты. Он умер в четверг в штате Пенсильвания, пишет RT.
Afrika Bambaataa считается пионером хип-хопа, он начал свою деятельность в 1970-х годах и устраивал вечеринки в нью-йоркском районе Бронкс. В 1980-е музыкант выпустил серию треков, повлиявших на развитие хип-хоп-культуры. Рэпер известен в том числе по синглу Planet Rock 1982 года, кроме того, он основал художественный коллектив Universal Zulu Nation.
Ранее умер один из основателей американской рок-группы Grateful Dead, гитарист и автор песен Боб Вейр.
