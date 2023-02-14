АТОР: путевки на февральские праздники обойдутся на 15-30% дороже

Стоимость путевок по России и за границу на длинные февральские выходные подскочила на 15-30 процентов по сравнению с предпраздничной неделей. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Таиланд ввел с 1 июня туристический сбор

По ее словам, в топ зарубежных направлений вошли Египет, Таиланд, ОАЭ, а также Мальдивы, Куба, Венесуэла, Сейшелы. Из внутрироссийских направлений востребованы поездки в Краснодарский край и Санкт-Петербург, передает РИА Новости.

Самыми бюджетными поездками, по данным Ломидзе, на эти дни будут путешествия по России. В среднем за семь-десять дней подобная путевка обойдется от 40 тысяч рублей с перелетом на двоих. Из зарубежных направлений самой недорогой остается Египет - от 90-95 тысяч на двоих.

Ранее сегодня кабинет министров Таиланд принял решение, согласно которому с 1 июня для иностранных туристов вводится сбор в размере $9.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: gov.spb.ru
ТЕГИ:Туризм23 ФевраляТуроператоры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры