АТОР: путевки на февральские праздники обойдутся на 15-30% дороже

По ее словам, в топ зарубежных направлений вошли Египет, Таиланд, ОАЭ, а также Мальдивы, Куба, Венесуэла, Сейшелы. Из внутрироссийских направлений востребованы поездки в Краснодарский край и Санкт-Петербург, передает РИА Новости.

Самыми бюджетными поездками, по данным Ломидзе, на эти дни будут путешествия по России. В среднем за семь-десять дней подобная путевка обойдется от 40 тысяч рублей с перелетом на двоих. Из зарубежных направлений самой недорогой остается Египет - от 90-95 тысяч на двоих.

Ранее сегодня кабинет министров Таиланд принял решение, согласно которому с 1 июня для иностранных туристов вводится сбор в размере $9.

