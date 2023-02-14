АТОР: путевки на февральские праздники обойдутся на 15-30% дороже
Стоимость путевок по России и за границу на длинные февральские выходные подскочила на 15-30 процентов по сравнению с предпраздничной неделей. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По ее словам, в топ зарубежных направлений вошли Египет, Таиланд, ОАЭ, а также Мальдивы, Куба, Венесуэла, Сейшелы. Из внутрироссийских направлений востребованы поездки в Краснодарский край и Санкт-Петербург, передает РИА Новости.
Самыми бюджетными поездками, по данным Ломидзе, на эти дни будут путешествия по России. В среднем за семь-десять дней подобная путевка обойдется от 40 тысяч рублей с перелетом на двоих. Из зарубежных направлений самой недорогой остается Египет - от 90-95 тысяч на двоих.
Ранее сегодня кабинет министров Таиланд принял решение, согласно которому с 1 июня для иностранных туристов вводится сбор в размере $9.
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