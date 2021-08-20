АТОР: прививка не спасет российских туристов от карантина в Таиланде

Сообщения о том, что власти Таиланда разрешили въезд в некоторые города для россиян, вакцинированных препаратом «Спутник V», ошибочны, сообщают «Известия» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина.

Привитым «Спутником V» россиянам разрешат въезд на курорты Таиланда

По его словам, такое мнение высказал отдельно взятый чиновник, а не Минздрав Таиланда. «Посольство Таиланда подтвердило, что сейчас этот вопрос рассматривается, но сроки признания «Спутника» неизвестны», — отметил Горин.

В настоящее время туристы из России могут въехать в страну при условии соблюдения двухнедельного карантина. При этом нужно сдать платные ПЦР-тесты и оплатить страховку с покрытием в $100 тыс.

Ранее посольство России в Таиланде в своём Twitter заявило, что Бангкок разрешит россиянам, прошедшим вакцинацию «Спутником V», въезд в отдельные туристические районы страны.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Львов
ТЕГИ:РостуризмВакцинацияВакцинаТаиланд
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