АТОР: прививка не спасет российских туристов от карантина в Таиланде

По его словам, такое мнение высказал отдельно взятый чиновник, а не Минздрав Таиланда. «Посольство Таиланда подтвердило, что сейчас этот вопрос рассматривается, но сроки признания «Спутника» неизвестны», — отметил Горин.

В настоящее время туристы из России могут въехать в страну при условии соблюдения двухнедельного карантина. При этом нужно сдать платные ПЦР-тесты и оплатить страховку с покрытием в $100 тыс.

Ранее посольство России в Таиланде в своём Twitter заявило, что Бангкок разрешит россиянам, прошедшим вакцинацию «Спутником V», въезд в отдельные туристические районы страны.

