АТОР: Прибалтика и ряд стран ЕС прекратили принимать от россиян документы на оформление турвиз
Страны Прибалтики, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды прекратили принимать документы на оформление туристических виз от россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В АТОР напомнили, что Евросоюз отменил упрощенный визовый режим для россиян: для граждан РФ увеличили сборы, сроки оформления виз, список необходимых документов.
«Как отмечают туроператоры, к списку лояльных стран ЕС, которые до настоящего момента оформляли и продолжают принимать документы на визы под туристические поездки, относятся Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр (национальная виза, не шенген). Больше не принимают документы от туристов Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды», — сообщили в ассоциации.
Операторы не ожидают резкого роста количества отказов в визах от консульств «лояльных» стран Евросоюза. Вместе с тем эксперты рекомендуют внимательнее отнестись к требованиям государств и более тщательно готовить документы.
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