АТОР: Почти половина проданных в 2024 году туров пришлась на Краснодарский край
Почти половина всех проданных туров (48%) в 2024 году пришлась на Краснодарский край, сообщили в АТОР.
Так, самыми популярными внутренними направлениями в Краснодарском крае стали: Сочи (33%), Геленджик (12%) и Анапа (25%). На втором месте расположились Кавминводы (11% от всех бронирований).
Тройку лидеров замыкают Москва и Московская область (8,5%).
Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян ранее сообщил «Радиоточке НСН», что в 2025 году все премиальные отели в Турции повысят стоимость проживания на 10-15% (в евро). При этом он отметил, что 85% российских туристов выбирают турецкие отели в категории «четыре звезды и выше».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru