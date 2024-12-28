АТОР: Почти половина проданных в 2024 году туров пришлась на Краснодарский край

Так, самыми популярными внутренними направлениями в Краснодарском крае стали: Сочи (33%), Геленджик (12%) и Анапа (25%). На втором месте расположились Кавминводы (11% от всех бронирований).

Тройку лидеров замыкают Москва и Московская область (8,5%).

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян ранее сообщил «Радиоточке НСН», что в 2025 году все премиальные отели в Турции повысят стоимость проживания на 10-15% (в евро). При этом он отметил, что 85% российских туристов выбирают турецкие отели в категории «четыре звезды и выше».

