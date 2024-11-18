АТОР: Отдых в Абхазии на лето запланировали более 100 тысяч россиян

По данным АТОР, многие россияне сейчас отменяют бронирования на фоне протестов в стране.



Именно на лето у отдельных компаний по этому направлению отмены доходят до 95% от забронированных туров.

Ранее в АТОР сообщили, что в Абхазии находится около восьми тысяч российских туристов, большинство из них — самостоятельные путешественники, передает RT.

