АТОР: Отдых в Абхазии на лето запланировали более 100 тысяч россиян

Отдых в Абхазии на лето запланировали более 100 тысяч туристов из России, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По данным АТОР, многие россияне сейчас отменяют бронирования на фоне протестов в стране.

Именно на лето у отдельных компаний по этому направлению отмены доходят до 95% от забронированных туров.

Ранее в АТОР сообщили, что в Абхазии находится около восьми тысяч российских туристов, большинство из них — самостоятельные путешественники, передает RT.

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ФОТО: ТАСС
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