АТОР: Отдых на пляжном курорте Европы в августе обойдется от 200 тысяч рублей
Недельный отдых на пляжах Европы этим летом обойдется туристам в 200-380 тысяч рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Самым доступным по цене пляжным курортом стала Греция. Путешествие в эту страну на двоих обойдется в 200 тысяч рублей. Большая часть расходов - авиабилеты, за них отдыхающим придется выложить около 160 тысяч рублей.
На втором месте по цене — Франция. Там можно отдохнуть за 250 тысяч рублей, а отдых в Италии обойдется в 215-380 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что лакшери-курорты Грузии в будущем могут стать заменой Турции и Сочи, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным Forbes Georgia, в следующем году в стране могут появиться пять новых отелей формата all inclusive. В них разместится 1055 номеров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru