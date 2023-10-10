АТОР: Организованные туристы вернутся из Израиля в ближайшие неделю-две

Все организованные туристы из России вернутся из Израиля в ближайшие одну-две недели, запросы на досрочное прерывание отдыха не фиксируются, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По их данным, сейчас в Израиле находится порядка 100 организованных туристов из России.

Росавиация заявила, что ограничения на ночные полеты из России в Израиль будут действовать до 16 октября.