АТОР: Организованные туристы вернутся из Израиля в ближайшие неделю-две

Все организованные туристы из России вернутся из Израиля в ближайшие одну-две недели, запросы на досрочное прерывание отдыха не фиксируются, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По их данным, сейчас в Израиле находится порядка 100 организованных туристов из России.

Росавиация заявила, что ограничения на ночные полеты из России в Израиль будут действовать до 16 октября.

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При этом посольство России в Израиле не имеет сведений о пребывании граждан РФ в заложниках у палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил российский посол Анатолий Викторов в эфире Первого канала. Ранее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что в плену у радикалов есть граждане, имеющие в том числе российское гражданство.

Ранее Викторов заявил, что двое россиян погибли в ходе обострения палестино-израильского конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ариэль Спорн
ТЕГИ:Российские ТуристыИзраиль

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