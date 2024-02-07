АТОР: Однодневные туры по России подорожали до 70%
В России зафиксировали резкий рост стоимости однодневных туров, цены увеличились до 70% из-за подорожания аренды автобусов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что причин увеличения стоимости аренды транспорта несколько. В частности, отрасль переживает проблемы с поставками иностранных комплектующих, а также испытывает дефицит кадров, в том числе водителей.
Указывается также, что негативно на ценах сказалась индексация утилизационного сбора для юрлиц, которая была проведена в августе прошлого года. Подчеркивается, что в результате покупка китайского автобуса в РФ обходится в два раза дороже, чем в стране изготовления.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в беседе с НСН отметил, что путешествие в Арктику в среднем обойдется в 40-200 тысяч рублей, но все будет зависеть от выбранной программы и города, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru