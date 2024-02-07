АТОР: Однодневные туры по России подорожали до 70%

Отмечается, что причин увеличения стоимости аренды транспорта несколько. В частности, отрасль переживает проблемы с поставками иностранных комплектующих, а также испытывает дефицит кадров, в том числе водителей.

Указывается также, что негативно на ценах сказалась индексация утилизационного сбора для юрлиц, которая была проведена в августе прошлого года. Подчеркивается, что в результате покупка китайского автобуса в РФ обходится в два раза дороже, чем в стране изготовления.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в беседе с НСН отметил, что путешествие в Арктику в среднем обойдется в 40-200 тысяч рублей, но все будет зависеть от выбранной программы и города, передает «Радиоточка НСН».

