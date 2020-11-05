В Госдуме предложили разрешить россиянам ходить на пляж с питомцами

В Госдуме предложили оборудовать на пляжах места отдыха с домашними питомцами. Такое обращение главе МЧС Евгению Зиничеву направил комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды, сообщает РИА Новости.

В письме депутаты просят ведомство внести изменения в правила пользования пляжами.

Сейчас появляться на пляжах в России с домашними животными запрещено. Исключение составляют собаки-поводыри. Глава комитета Владимир Бурматов отмечает, что более половины граждан имеют питомцев и невозможность посещать с ними общественные места, в том числе пляжи, нарушает права граждан.