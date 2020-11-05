В Госдуме предложили разрешить россиянам ходить на пляж с питомцами
В Госдуме предложили оборудовать на пляжах места отдыха с домашними питомцами. Такое обращение главе МЧС Евгению Зиничеву направил комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды, сообщает РИА Новости.
В письме депутаты просят ведомство внести изменения в правила пользования пляжами.
Сейчас появляться на пляжах в России с домашними животными запрещено. Исключение составляют собаки-поводыри. Глава комитета Владимир Бурматов отмечает, что более половины граждан имеют питомцев и невозможность посещать с ними общественные места, в том числе пляжи, нарушает права граждан.
Комитет также отмечает, что сейчас, когда приоритет отдается развитию внутреннего туризма, многие россияне начинают чаще брать в путешествие своих питомцев.
Ранее председатель исполкома Российского союза спасателей Сергей Щетинин объяснил телеканалу «360», что запрет на нахождение животных на пляжах в первую очередь обусловлен заботой о гигиене.
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