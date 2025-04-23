Сегодня для отелей ниже категории трех звезд нет никакого обязательства на оборудование хотя бы одного или части номеров для инвалидов. Об этом в пресс-центре НСН рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

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«В единой субсидии от государства предусмотрена графа на создание инклюзивной среды. Для получения высокой категории отеля - четыре-пять звезд - были требования, что некоторое количество номеров должны быть оборудованы для инвалидов и в целом отель должен иметь доступную среду. У «трешек» вообще нет такого обязательства. Зачастую отели расположены рядом с каким-то заповедником, до него ехать по «грунтовке», там естественно нет никакой доступности. Сейчас нет такого обязательства», - рассказала она.

Ранее Ломидзе в пресс-центре НСН заявила, что часто отели с указанной возможностью размещения инвалидов не соответствуют необходимым параметрам для этой категории людей, просто потому, что там не ходили и не измеряли все досконально с линейкой.

