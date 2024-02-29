АТОР: неделя отдыха в Анапе на майские праздники обойдется в 35 тысяч на двоих
Стало известно, в какую сумму обойдется летний отдых в Анапе, сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.
В настоящее время купить путевки в один из самых востребованных черноморских курортов можно со скидкой в 30 процентов. Объемы бронирований в январе и феврале на 40 процентов превышают прошлогодние показатели.
Самый востребованный формат отдыха в Анапе – отели категории три и четыре звезды по системе «все включено». Стандартная продолжительность пребывания – десять дней. Больше всего бронирований совершается на июль и август. Средняя стоимость недельного отдыха по системе «все включено» на майские праздники в отеле 3* составит 35 тысяч рублей на двоих. За пятизвездочный сервис придется заплатить не менее 80 тысяч рублей на двоих. Также необходимо учитывать расходы на дорогу.
Во второй половине июня, когда температура воды в море станет комфортной, за шесть ночей в «трешке» на «все включено» придется отдать не менее 50 тысяч рублей на двоих, а в «пятерке» - от 140 тысяч рублей на двоих.
Ранее стало известно, что на российских курортах вырос спрос на туры «все включено», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru