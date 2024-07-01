АТОР: Не более 3% летних туров в Крым отменятся после атаки на Севастополь

При этом количество аннуляций поездок в Крым на фоне происшествия в Севастополе уже сокращается, продажи туров на полуостров восстановятся в начале июля, уверены эксперты АТОР.

По данным туроператоров, сейчас на лето 2024 года уже сделано на 76% больше бронирований туров в Крым, чем было на этот момент в прошлом году.

Туристам следует объективно оценивать актуальную ситуацию и возможные риски для жизни, однако реальных предпосылок для запрета на поездки в Крым и Дагестан сегодня нет, рассказал «Радиоточке НСН» председатель Правления Ассоциации «Безопасность туризма» Сергей Груздь.

