АТОР: Не более 3% летних туров в Крым отменятся после атаки на Севастополь

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) прогнозируют не более 3% отмен туров в Крым после недавней атаки на Севастополь, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, передает ТАСС.

По ее данным, у крупных туроператоров клиенты активнее всего отказывались от поездок в прошлый понедельник (24 июня), более мелкие компании сообщили о резком спаде во вторник.

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При этом количество аннуляций поездок в Крым на фоне происшествия в Севастополе уже сокращается, продажи туров на полуостров восстановятся в начале июля, уверены эксперты АТОР.

По данным туроператоров, сейчас на лето 2024 года уже сделано на 76% больше бронирований туров в Крым, чем было на этот момент в прошлом году.

Туристам следует объективно оценивать актуальную ситуацию и возможные риски для жизни, однако реальных предпосылок для запрета на поездки в Крым и Дагестан сегодня нет, рассказал «Радиоточке НСН» председатель Правления Ассоциации «Безопасность туризма» Сергей Груздь.

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ФОТО: ТАСС / Андрей Рубцов
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