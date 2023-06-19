АТОР: Национальные визы Кипра, Болгарии и Румынии станут цифровыми

Власти Евросоюза приняли решение, что цифровыми будут не только шенгенские визы, но и те, что туристы могут получить для посещения Кипра, Болгарии и Румынии, сообщили в АТОР.

Отмечается при этом, что на переход уйдет не менее семи лет. При этом электронными станут и долгосрочные визы для учебы и лечения. Бумажную вклейку в паспорт заменят специальным штрих-кодом.