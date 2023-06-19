АТОР: Национальные визы Кипра, Болгарии и Румынии станут цифровыми
Власти Евросоюза приняли решение, что цифровыми будут не только шенгенские визы, но и те, что туристы могут получить для посещения Кипра, Болгарии и Румынии, сообщили в АТОР.
Отмечается при этом, что на переход уйдет не менее семи лет. При этом электронными станут и долгосрочные визы для учебы и лечения. Бумажную вклейку в паспорт заменят специальным штрих-кодом.
Ранее министр экономического развития Максим Решетников обозначил сроки запуска системы электронных туристических виз для въезда в Россию. Крайним сроком запуска системы глава Минэкономразвития назвал 15 июля 2023 года. Об этом министр заявил в ходе встречи с представителями туристического бизнеса в рамках форума «Путешествуй!». По его словам, при подготовке системы было много вопросов с МВД и Минцифры, но данном этапе все моменты урегулированы, передает «Радиоточка НСН».
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