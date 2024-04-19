АТОР: Мест в отелях на курортах Кавминвод и Дагестана на лето почти не осталось
Россияне практически раскупили места в отелях на курортах Кавказских Минеральных Вод и Дагестана на лето, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает РИА Новости.
Она отметила, что туристы в этом году начали бронировать летние туры с зимы. По ее словам, граждане не хотят остаться без отпуска, поэтому планируют поездки заранее, покупка билетов и бронь в отелях начинается в этом году минимум за четыре месяца до путешествия.
При этом с начала 2024 года цены на летний отдых выросли на 15%. Рост стоимости в преддверии сезона фиксируется на внутрироссийские и зарубежные направления. Средний чек на заграничные курорты начинается от 140 тысяч рублей. В эту сумму входит недельный тур на двух человек и проживание по системе «все включено».
В России наблюдается катастрофическая нехватка отелей четырех-пяти звезд, чем пользуются отельеры Сочи, заявил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян «Радиоточке НСН». По его словам, цены на размещение в более премиальных отелях за год выросли до 20%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru