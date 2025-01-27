АТОР: Летний отдых в Крыму подорожает на 10-15%
Летний отдых в Крыму в 2025 году подорожает на 10-15% по сравнению с сезоном 2024 года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.
По данным представителей туроператора «Алеан», недельный тур в трехзвездочном отеле с тарифами «все включено» в июле 2025 года будет стоить от 103,6 тысячи рублей на троих (двое взрослых и ребенок).
В ассоциации добавили, что крымские гостиницы существенно дешевле, чем отели Краснодарского края. Так, сообщил туроператор «Мультитур», в Анапе гостиницы дороже, чем в Крыму, примерно на 10%, в Сочи и Геленджике — на 20%.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что около 950 новых отелей было открыто в России в 2024 году. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru