АТОР: Летний отдых в Крыму подорожает на 10-15%

По данным представителей туроператора «Алеан», недельный тур в трехзвездочном отеле с тарифами «все включено» в июле 2025 года будет стоить от 103,6 тысячи рублей на троих (двое взрослых и ребенок).

В ассоциации добавили, что крымские гостиницы существенно дешевле, чем отели Краснодарского края. Так, сообщил туроператор «Мультитур», в Анапе гостиницы дороже, чем в Крыму, примерно на 10%, в Сочи и Геленджике — на 20%.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что около 950 новых отелей было открыто в России в 2024 году. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

