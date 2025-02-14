АТОР: Летние туры в Турцию подешевели на 7% из-за курса доллара к рублю

Уточняется, что это позволит российским туристам сэкономить от 15 до 30 тысяч рублей, в отдельных случаях экономия может составить и до 60 тысяч рублей за тур на двоих. При этом тренд скорее будет носить краткосрочный характер, сообщили в АТОР.

К примеру, на данный момент отдых в четырехзвездочном отеле на двоих будет стоить от 140 до 170 тысяч рублей. Тур для семьи с одним ребенком обойдется в 170-230 тысяч рублей, а с двумя детьми до 10 лет — 230-300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в 2024 году количество турпоездок россиян за рубеж выросло на 15,4%. При этом 88% среди 17,4 миллиона поездок пришлись на 6 стран (Турция, ОАЭ, Китай, Таиланд, Абхазия, Египет), передает «Радиоточка НСН».

