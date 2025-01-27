«Бронируют уже сейчас»: Колебание курса доллара снизит цены на туры

Последние полторы недели россияне довольно активно бронируют туры, рассказал НСН Дмитрий Арутюнов.

В связи с небольшими колебаниями курса доллара туроператоры ежедневно наблюдают постепенное снижение цен на авиабилеты, в будущем стоит ожидать снижение цен и на туры. Об этом в беседе с НСН заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Курс доллара на межбанковском рынке в понедельник, 27 января, опускался ниже 97 рублей и составлял 96,83 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки «Финам». Арутюнов отметил, что колебания курса доллара влияют на цену авиабилетов, но пока что незначительно.

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«Подешевение еще пока не такое серьезное, как хотелось бы. Пока доллар все равно держится где-то в районе 100 рублей. Но, конечно, это повлияет положительно, потому что стоимость авиабилетов привязана также к курсу евро в данном случае, и он тоже падает за компанию вместе с долларом. Поэтому стоимость авиабилетов уже меняется в лучшую сторону, мы это наблюдаем ежедневно. Стоимость самих зарубежных туров тоже уменьшится, потому что любые услуги, которые мы заказываем за рубежом, квотируются в иностранной валюте. Соответственно чем ниже курс, тем дешевле стоимость турпакета. Снижение цен на туры мы увидим чуть попозже, потому что у многих туроператоров уже выкуплены какие-то блоки мест в гостиницах. Но потихонечку начнет падать и стоимость турпакета», - рассказал он.

Тем не менее Арутюнов отметил, что люди сейчас стали более-менее активно бронировать свои путешествия.

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«У каждого туроператора на сайте есть свой курс дня, отражающий реальную стоимость конвертации. Турция, например, привязана к евро. Те же Эмираты привязаны к доллару. Поэтому при бронировании туров в эти страны мы вынуждены отталкиваться от курса доллара. Есть большой соблазн дождаться, пока доллар упадет еще на 10%, но он с такой же долей вероятности может и увеличиться. Сейчас мы видим незначительные колебания в размере процента. Но любая более-менее стабильная ситуация позволяет людям все-таки планировать заранее свой отпуск и бронировать его уже сейчас. Поэтому, в принципе, мы видим такой тренд, что последние недели-полторы народ стал более активно бронировать. Мы пока смотрим на ситуацию со сдержанным оптимизмом», - подытожил он.

Ранее Алексан Мкртчян в разговоре с НСН рассказал, что китайский остров Хайнань привлекает россиян пляжным отдыхом и лечением, именно с этого острова многие начинают знакомство со страной, несмотря на довольно высокие цены круглый год.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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