«Бронируют уже сейчас»: Колебание курса доллара снизит цены на туры

«Подешевение еще пока не такое серьезное, как хотелось бы. Пока доллар все равно держится где-то в районе 100 рублей. Но, конечно, это повлияет положительно, потому что стоимость авиабилетов привязана также к курсу евро в данном случае, и он тоже падает за компанию вместе с долларом. Поэтому стоимость авиабилетов уже меняется в лучшую сторону, мы это наблюдаем ежедневно. Стоимость самих зарубежных туров тоже уменьшится, потому что любые услуги, которые мы заказываем за рубежом, квотируются в иностранной валюте. Соответственно чем ниже курс, тем дешевле стоимость турпакета. Снижение цен на туры мы увидим чуть попозже, потому что у многих туроператоров уже выкуплены какие-то блоки мест в гостиницах. Но потихонечку начнет падать и стоимость турпакета», - рассказал он.

Тем не менее Арутюнов отметил, что люди сейчас стали более-менее активно бронировать свои путешествия.