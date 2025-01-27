«Бронируют уже сейчас»: Колебание курса доллара снизит цены на туры
Последние полторы недели россияне довольно активно бронируют туры, рассказал НСН Дмитрий Арутюнов.
В связи с небольшими колебаниями курса доллара туроператоры ежедневно наблюдают постепенное снижение цен на авиабилеты, в будущем стоит ожидать снижение цен и на туры. Об этом в беседе с НСН заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Курс доллара на межбанковском рынке в понедельник, 27 января, опускался ниже 97 рублей и составлял 96,83 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки «Финам». Арутюнов отметил, что колебания курса доллара влияют на цену авиабилетов, но пока что незначительно.
«Подешевение еще пока не такое серьезное, как хотелось бы. Пока доллар все равно держится где-то в районе 100 рублей. Но, конечно, это повлияет положительно, потому что стоимость авиабилетов привязана также к курсу евро в данном случае, и он тоже падает за компанию вместе с долларом. Поэтому стоимость авиабилетов уже меняется в лучшую сторону, мы это наблюдаем ежедневно. Стоимость самих зарубежных туров тоже уменьшится, потому что любые услуги, которые мы заказываем за рубежом, квотируются в иностранной валюте. Соответственно чем ниже курс, тем дешевле стоимость турпакета. Снижение цен на туры мы увидим чуть попозже, потому что у многих туроператоров уже выкуплены какие-то блоки мест в гостиницах. Но потихонечку начнет падать и стоимость турпакета», - рассказал он.
Тем не менее Арутюнов отметил, что люди сейчас стали более-менее активно бронировать свои путешествия.
«У каждого туроператора на сайте есть свой курс дня, отражающий реальную стоимость конвертации. Турция, например, привязана к евро. Те же Эмираты привязаны к доллару. Поэтому при бронировании туров в эти страны мы вынуждены отталкиваться от курса доллара. Есть большой соблазн дождаться, пока доллар упадет еще на 10%, но он с такой же долей вероятности может и увеличиться. Сейчас мы видим незначительные колебания в размере процента. Но любая более-менее стабильная ситуация позволяет людям все-таки планировать заранее свой отпуск и бронировать его уже сейчас. Поэтому, в принципе, мы видим такой тренд, что последние недели-полторы народ стал более активно бронировать. Мы пока смотрим на ситуацию со сдержанным оптимизмом», - подытожил он.
Ранее Алексан Мкртчян в разговоре с НСН рассказал, что китайский остров Хайнань привлекает россиян пляжным отдыхом и лечением, именно с этого острова многие начинают знакомство со страной, несмотря на довольно высокие цены круглый год.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Евросоюз приостановил безвизовый режим для грузинских дипломатов
- В России признали нежелательной деятельность Французского института философии
- СМИ: Премьер Молдавии заявил, что Кишинев выделит 3 млн кубометров газа Приднестровью
- Трамп восстановит на службе отказавшихся вакцинироваться от коронавируса военных
- Дуэт Daft Punk выпустит коллекцию одежды
- Суд приостановил выселение из Киево-Печерской лавры монахов УПЦ
- СМИ сообщили о госпитализации худрука театра Моссовета Евгения Марчелли
- МИД заявил протест послу Молдавии из-за публикации конфиденциальной ноты
- Массовая забастовка рабочих началась в Финляндии
- Причиной крушения частного вертолета в Подмосковье стало закончившееся топливо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru