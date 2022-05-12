АТОР: Крупнейшие иностранные компании перестали продавать круизы россиянам

Несколько круизных компаний приостановили продажи на российском рынке и не подтверждают новые бронирования, при этом купившие круизы ранее россияне и граждане Белоруссии смогут отправиться в путешествие. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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В частности, сотрудничество с российскими туристами приостановила группа Carnival Corporation, агенты-партнеры Costa Cruises намерены не принимать заявки на круизы от «проживающих на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, а также на территории Донецкой и Луганской областей Украины», пишет РИА ФАН. Costa Cruises официально уведомила, что такое решение связано с антироссийскими санкциями Запада.

Кроме того, в мае аналогичные шаги уже предприняли компании Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Cunard Line, Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises и Seabourn Cruise Line, не предоставив при этом официальных уведомлений. Также в апреле экспедиционная круизная компания Quark Expeditions предупредила клиентов в России о возможных сложностях с путешествиями и предложила сразу вернуть деньги за путевки.

«В Costa Cruises, в свою очередь, сообщают, что существующие и уже подтвержденные бронирования не будут аннулированы, однако в компании уточняют, что при их реализации также будут учитываться некие непроясненные "особенности санкционного режима"», - подчеркнули в АТОР.

Ассоциация отмечает, что некоторые круизные компании, в частности, MSC Cruises, продолжают сотрудничество с российским рынком.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
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