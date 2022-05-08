Туроператорам выделят субсидии за вывоз туристов из-за рубежа

Средства получит Ростуризму в текущем году. Ведомство должно будет проконтролировать целевое использование этих средств и предоставить доклад в правительство до 8 февраля 2023 год.

С момента введения антироссийских санкций туроператоры вывезли на родину чуть больше 120 тысяч россиян, заявил директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма “Турпомощь”» Александр Осауленко в пресс-центре НСН.

