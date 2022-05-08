Туроператорам выделят субсидии за вывоз туристов из-за рубежа

Кабмин России выделит 6 миллиардов рублей на компенсации туроператорам за вывоз как минимум 50 тысяч туристов из-за рубежа, следует из документа на официальном портале правовой информации.

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Средства получит Ростуризму в текущем году. Ведомство должно будет проконтролировать целевое использование этих средств и предоставить доклад в правительство до 8 февраля 2023 год.

С момента введения антироссийских санкций туроператоры вывезли на родину чуть больше 120 тысяч россиян, заявил директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма “Турпомощь”» Александр Осауленко в пресс-центре НСН.

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