АТОР: Камбоджа изменила правила въезда для туристов
Власти Камбоджи изменили правила въезда для туристов, в том числе для россиян. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.
Отмечается, что все путешественники с 1 июля должны будут оформлять электронную карту прибытия Cambodia e-Arrival Card в течение семи дней до поездки. Сообщается, что заполнить соответствующую форму можно на официальном сайте или в приложении, которое можно скачать на том же портале.
Согласно данным, после оформления электронной карты заявители получат QR-код, его нужно будет показать при проходе границы в аэропорту. Так, если после 1 июля у туристов не окажется QR-кодов по прибытии, в Камбоджу их не пустят.
Ранее сообщалось, что 1 мая в Таиланде вступил в силу новый временный режим безвизового въезда россиян. Он позволит обладателям российского паспорта находиться в королевстве без визы 60 дней, вместо прежних 90 дней безвизового пребывания, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кадыров: В этот месяц надо взять Одессу, Харьков и вынудить Зеленского сдаться
- Патриарх Кирилл пожелал Путину руководить страной до конца века
- АТОР: Российский турпоток в Таиланд за апрель увеличился на 24%
- Глава ФСБ: Организатор теракта в «Крокус Сити Холле» находится за границей
- Мантуров: Завод Toyota в Санкт-Петербурге передали бренду Aurus
- Дрессировщица: 15 собак из московского цирка могут остаться на улице
- АТОР: Камбоджа изменила правила въезда для туристов
- Путин назвал ключевым приоритетом для России «народосбережение»
- На инаугурации Путина впервые использовали мотоциклы Aurus
- Пашинян заявил о множестве накопившихся проблем между Арменией и Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru