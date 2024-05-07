АТОР: Камбоджа изменила правила въезда для туристов

Отмечается, что все путешественники с 1 июля должны будут оформлять электронную карту прибытия Cambodia e-Arrival Card в течение семи дней до поездки. Сообщается, что заполнить соответствующую форму можно на официальном сайте или в приложении, которое можно скачать на том же портале.

Согласно данным, после оформления электронной карты заявители получат QR-код, его нужно будет показать при проходе границы в аэропорту. Так, если после 1 июля у туристов не окажется QR-кодов по прибытии, в Камбоджу их не пустят.

Ранее сообщалось, что 1 мая в Таиланде вступил в силу новый временный режим безвизового въезда россиян. Он позволит обладателям российского паспорта находиться в королевстве без визы 60 дней, вместо прежних 90 дней безвизового пребывания, передает «Радиоточка НСН».

