АТОР: Интерес к поездкам в Крым по раннему бронированию вырос на 80%

Отмечается, что раннее бронирование этого направления выросло до 80%.

По наблюдениям экспертов группы компаний «Слетать.ру» спрос на летний отдых в Крыму вырос на 7%. Таким образом, Крым занял второе место по популярности у россиян. На первом месте - курорты Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что туристы заранее раскупают все места в отелях на берегу Байкала на зимний сезон, отмечает RT. Эксперты отмечают, что именно в феврале в регионе устанавливается «крепкий лед», что значительно разнообразит досуг туристов.

