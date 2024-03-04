АТОР: Интерес к поездкам в Крым по раннему бронированию вырос на 80%
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал «Российской газете» о росте спроса на туры в Крым на летний сезон 2024 года.
Отмечается, что раннее бронирование этого направления выросло до 80%.
По наблюдениям экспертов группы компаний «Слетать.ру» спрос на летний отдых в Крыму вырос на 7%. Таким образом, Крым занял второе место по популярности у россиян. На первом месте - курорты Краснодарского края.
Ранее сообщалось, что туристы заранее раскупают все места в отелях на берегу Байкала на зимний сезон, отмечает RT. Эксперты отмечают, что именно в феврале в регионе устанавливается «крепкий лед», что значительно разнообразит досуг туристов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru