АТОР: Иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию

Как отметили в АТОР, большинство туристов едет в Россию из ОАЭ, Катара, Индии, Германии, Швейцарии, Словении, пишет RT. Многие из иностранных граждан вакцинировались от коронавируса, однако в РФ не действует QR-код, полученный за прививку за рубежом, отмечает Ura.ru.

«Поэтому на данный момент и, по имеющейся информации, после окончания нерабочих дней туристам будет недоступно посещение музеев, театров, так как для этого нужны QR-коды», – рассказала генеральный директор компании «Тари Тур» Марина Левченко.

При этом неясно, какими будут ограничения на посещение объектов по окончании нерабочих дней. Как отметил туроператор «Интурист», невозможно подтвердить, «что при заезде в гостиницы не потребуют QR-код» и узнать, будет ли разрешен доступ к достопримечательностям для иностранных туристов. Кроме того, сейчас отсутствуют регламенты протокола действий для туристов из-за рубежа в связи с введением QR-кодов — информацию могут предоставить по запросу, однако «единого понимания в субъектах РФ по этой теме нет».

Как отмечают туроператоры, в России необходим протокол действий и регламент, касающийся заселения в гостиницы и посещения различных объектов иностранными туристами.

В то же время новогодние туры пока не аннулируются, туристы ожидают разъяснений по ситуации с QR-кодами.

