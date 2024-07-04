АТОР: Автобусные туры подорожают на 15% к 2025 году

В конце июня на московском автовокзале «Красногвардейский» открылось первое международное направление — в грузинский курорт Батуми, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса. Отмечается, что рейсы в Батуми будут совершаться один-два раза в неделю. Стоимость билета составит восемь тысяч рублей. Дорога займет полтора дня.

Автобусные рейсы в Батуми не будут пользоваться популярностью среди москвичей, так как это длительный и некомфортный с точки зрения туриста вариант путешествия, заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов «Радиоточке НСН».

