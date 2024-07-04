АТОР: Автобусные туры подорожают на 15% к 2025 году
Автобусные туры подорожают на 15% к 2025 году, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В отрасли объяснили, что это связано с обновлением цен на автобусы, а также на их содержание и ремонт. Кроме того, на рынке наблюдается значительный дефицит водителей: одни уходят на пенсию, другие – в грузоперевозки. Сегодня подобные туры уже подорожали в Петербурге - на 10%, а также в Москве (20-25%).
В конце июня на московском автовокзале «Красногвардейский» открылось первое международное направление — в грузинский курорт Батуми, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса. Отмечается, что рейсы в Батуми будут совершаться один-два раза в неделю. Стоимость билета составит восемь тысяч рублей. Дорога займет полтора дня.
Автобусные рейсы в Батуми не будут пользоваться популярностью среди москвичей, так как это длительный и некомфортный с точки зрения туриста вариант путешествия, заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru