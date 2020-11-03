«Экзотика и экстрим». Трунов о сегодняшнем туризме
Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России призвал читателей НСН внимательнее планировать поездки в условиях пандемии.
Санкт-Петербург, Казань, Ярославль и Нижний Новгород оказались в числе городов, популярных у российских туристов для отдыха в новогодние праздники, сообщает Tvil.ru.
Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН отметил, что путешествия в условиях пандемии напоминают экзотику и дарят экстрим.
«Хотя ВОЗ заявляет, что не стоит отказываться от путешествий, если вы не входите в группу риска, к организации поездок всегда стоит подходить с учетом нынешних реалий. Путешествия сегодня – определенная экзотика и экстрим», – сказал он.
Тем временем стало известно, что большинство россиян, заболевших COVID-19 за границей, прибыли из Турции. За последние сутки в России вновь выявили более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Кроме того, Трунов в эксклюзивном интервью НСН отметил, что в предвыборной гонке в США больше интерес привлекает не будущий победитель, а достижения генетики, учитывая неутомимость соревнующихся политиков, несмотря на их возраст.
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