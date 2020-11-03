«Экзотика и экстрим». Трунов о сегодняшнем туризме

Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России призвал читателей НСН внимательнее планировать поездки в условиях пандемии.

Санкт-Петербург, Казань, Ярославль и Нижний Новгород оказались в числе городов, популярных у российских туристов для отдыха в новогодние праздники, сообщает Tvil.ru.

Председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН отметил, что путешествия в условиях пандемии напоминают экзотику и дарят экстрим.

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«Хотя ВОЗ заявляет, что не стоит отказываться от путешествий, если вы не входите в группу риска, к организации поездок всегда стоит подходить с учетом нынешних реалий. Путешествия сегодня – определенная экзотика и экстрим», – сказал он.

Тем временем стало известно, что большинство россиян, заболевших COVID-19 за границей, прибыли из Турции. За последние сутки в России вновь выявили более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, Трунов в эксклюзивном интервью НСН отметил, что в предвыборной гонке в США больше интерес привлекает не будущий победитель, а достижения генетики, учитывая неутомимость соревнующихся политиков, несмотря на их возраст.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:ТуризмПутешествияАдвокатИгорь Трунов
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