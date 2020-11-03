«Экзотика и экстрим». Трунов о сегодняшнем туризме

«Хотя ВОЗ заявляет, что не стоит отказываться от путешествий, если вы не входите в группу риска, к организации поездок всегда стоит подходить с учетом нынешних реалий. Путешествия сегодня – определенная экзотика и экстрим», – сказал он.

Тем временем стало известно, что большинство россиян, заболевших COVID-19 за границей, прибыли из Турции. За последние сутки в России вновь выявили более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, Трунов в эксклюзивном интервью НСН отметил, что в предвыборной гонке в США больше интерес привлекает не будущий победитель, а достижения генетики, учитывая неутомимость соревнующихся политиков, несмотря на их возраст.

