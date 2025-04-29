«В Крыму будут работать все пляжи, потому что там нет ограничений Роспотребнадзора. Ограничения коснулись только Анапы и немного Керчи. А Евпатория (основная детская здравница) и лагерь “Артек” будут работать в штатном режиме. Что касается отказов от отдыха в Краснодарском крае — конечно, они есть. Кто-то поддался эмоциям, кто-то не разобрался до конца. Определенное напряжение имеется, но оно не критичное. Многие просто привыкли к Анапе, ездят туда годами, как правило, ради моря и пляжа, хотя отельеры и руководство городов пытаются разнообразить пребывание туристов, организовать экскурсионную программу, другие активности», — сказал Груздь.

Собеседник НСН также заверил, что дети смогут безопасно отдохнуть и в Краснодарском крае.

«Конечно, не очень хорошо для здоровья, когда в воздух выделяются пары мазута, но к пляжу водить детей не будут. Дети будут находиться в безопасных зонах, там, где нет мазута, будут определенные ограничения. В регионе работают МЧС, Роспотребнадзор, местные власти», — подытожил он.

Ранее президент Абхазского союза туризма Анна Калягина заявила, что почти все абхазские отели забронированы на майские праздники, в основном в республику приедут туристы из Ростовской области и Краснодаркого края. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

