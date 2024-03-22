Anex: летние туры в Турцию подешевели на 20%

По его словам, снижения стоимости туров удалось добиться благодаря гибкой ценовой политике турецких отельеров. Активность участников рынка свидетельствует о значимости турпотока из России, сказал гендиректор компании.

Мусаоглу обратил внимание, что в 2024 году количество российских регионов с полетной программой в Турцию увеличилось до 25. Он отметил, что граждане РФ начали бронировать летние туры еще зимой.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), стоимость отдыха в Турции на двоих в июне 2024 года начинается от 140 тысяч рублей, сообщает «Радиоточка НСН».

