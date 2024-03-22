Anex: летние туры в Турцию подешевели на 20%
Туры на летний сезон из России в Турцию стали дешевле на 20% по сравнению с 2023 годом, передает агентство «Прайм» со ссылкой на генерального директора туроператора Anex Эльдара Мусаоглу.
По его словам, снижения стоимости туров удалось добиться благодаря гибкой ценовой политике турецких отельеров. Активность участников рынка свидетельствует о значимости турпотока из России, сказал гендиректор компании.
Мусаоглу обратил внимание, что в 2024 году количество российских регионов с полетной программой в Турцию увеличилось до 25. Он отметил, что граждане РФ начали бронировать летние туры еще зимой.
Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), стоимость отдыха в Турции на двоих в июне 2024 года начинается от 140 тысяч рублей, сообщает «Радиоточка НСН».
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