Аксенов заявил о готовности инфраструктуры Крыма принимать до 10 млн туристов
Туристическая инфраструктура Крым готова принимать до 10 милионов туристов в год, заявил в эфире телеканала «Россия-24» глава региона Сергей Аксенов.
На данный момент в Крыму более 1 100 отелей, то есть, 160 тысяч койко-мест. Он напомнил, что в ближайшие годы планируется проект строительства курортов в западной части полуострова между Евпаторией и Саками, что даст возможность принять дополнительно еще один миллион человек.
Сейчас 340 пляжей в Крыму готовы к курортному сезону и откроются 1 июня, сообщила пресс-служба минтуризма Крыма. Остается ускорить подготовку пляжей в Ленинском и Бахчисарайском районах, отметил глава минтуризма Крыма Вадим Волченко. Он подчеркнул, что все пляжи Алушты, Евпатории, города Саки и Ялты обследованы и готовы принимать туристов.
Волченко отметил, что несмотря на то, что сезон не будет простым — Крым «адаптировался». Будут созданы все условия для комфортного и безопасного отдыха туристов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru