Аксенов: Турпоток в Крым в этом году сократился на 28%

Глава Крыма выразил благодарность всем работникам санаторной и гостиничной сферы за работу в непростых условиях.

Аксенов отметил, что власти региона прорабатывают меры поддержки коллективов и предприятий и со следующей недели начнут принимать заявки от субъектов туриндустрии и смежных отраслей на выплаты из расчета 4 МРОТ на каждого сотрудника при выполнении условий по сохранению занятости.

Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что город-курорт с мая по конец августа посетили 3,7 миллиона туристов, с начала года - более 5,38 миллиона человек, напоминает «Радиоточка НСН».

