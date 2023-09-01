Аксенов: Турпоток в Крым в этом году сократился на 28%
В этом году Крым принял 3,79 миллиона туристов, что на 28 % меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщил губернатор региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава Крыма выразил благодарность всем работникам санаторной и гостиничной сферы за работу в непростых условиях.
Аксенов отметил, что власти региона прорабатывают меры поддержки коллективов и предприятий и со следующей недели начнут принимать заявки от субъектов туриндустрии и смежных отраслей на выплаты из расчета 4 МРОТ на каждого сотрудника при выполнении условий по сохранению занятости.
Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что город-курорт с мая по конец августа посетили 3,7 миллиона туристов, с начала года - более 5,38 миллиона человек, напоминает «Радиоточка НСН».
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